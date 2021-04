Il menu racconta: Serie B più Liga più Premier League. Con in campo Barcellona ed Everton. Non è male, alla fine un goccio per digerire.Comincio con i blaugrana che si sono scoperti forza della natura dopo la gomitata presa in Champions dal PSG. A quel punto avranno pensato: "Proviamo a vincerle tutte!" e, nonostante il subitaneo piede in fallo del pari casalingo con il Cadice, sono arrivate tutte vittorie, tranne quella del ritorno europeo (che era un miracolo). E quindi Elche, Siviglia, la Coppa del Re sempre con gli stessi, Osasuna, Huesca e Real Sociedad. Con le più recenti che sono terminate 4-1 e 6-1. Al grido di "Scatenate l'inferno!", insomma. Nel momento in cui la società aveva altro da fare... Sembra proprio che il Barcellona voglia fermarsi solo alla fine della stagione. Contro il Valladolid (tre pareggi e una vittoria) potrebbero piovere altri tre punti e altri millanta gol. Anche se l'avversario sa come chiudersi ed è in discreto momento. Ma...L'Everton di Carletto Ancelotti riceve il Crystal Palace e sinceramente non mi aspettavo una quota così alta. Forse il banco (che non fa regali nemmeno a Pasqua) avrà valutato le tre sconfitte in fila come crollo vero e proprio. Ma l'ultima era in FA Cup col City e le altre erano il classico piede in fallo, che succede a tutte. Contro il CP, l'Everton è abituato a vincere, le ultime tre al Goodison Park con questo avversario sono stati successi netti. Questo sarebbe il quarto, io ci credo.In Serie B vado su due partite che possono chiudersi con l'evento gol senza che nessuno si stupisca. Sono Ascoli-Vicenza e Pisa-Lecce. Per marchigiani e veneti tre degli ultimi quattro scontri diretti sono finiti così, per toscani e pugliesi ci sono attaccanti in forma che giocano anche per noi.Barcellona-Valladolid 1/handicap 2 gol (quota 1.97)Everton-Crystal Palace 1 (1,82)Ascoli-Vicenza gol (1,76)Pisa-Lecce gol (1,66)