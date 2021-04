Romelu Lukaku potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe dover cedere un big per questioni di bilancio e il belga è tra gli indiziati. Un possibilità che i bookmaker di Sisal Matchpoint non escludono del tutto con un suo addio all'Inter, come riporta Agipronews, in quota a 4, un valore di certo abbastanza elevato ma non impossibile.



Con Manchester City e Barcellona alla finestra, pronte e mettere sul piatto una cifra vicina ai 120 milioni di euro, l'Inter potrebbe anche iniziare a riflettere sulla possibilità di cedere il suo pezzo pregiato.