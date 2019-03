E' volata la Champions, è rimasta la zona-Champions. Che Claudio King Ranieri dovrà acciuffare facendo i salti mortali e senza neanche avere assicurazioni sul futuro. Questa è la Roma di adesso. Con un mazzo di squalificati e un mazzo di infortunati. Iachini viene all'Olimpico per mordere e non è detto che non ci riesca, si è visto nel 3-3 contro il Parma che la bava alla bocca dei suoi c'è.



In Ligue 2 ritroviamo il Metz che sta battagliando lassù. Arriva il Sochaux e non è un granchè se togliamo il fatto che i punti pesano anche per loro, essendo al terzultimo posto. Ma tra capolista e terzultima ci dovrebbe essere un bel disavanzo, voi che dite?



In Portogallo un'altra capolista, il Benfica, che ha appena superato il Porto dei Dragoni, ospita il Belenenses, avversaria che segna poco e ne subisce pochi. Considerando il fatto che il Benfica non ha solo il campionato in testa ma anche il ritorno di Europa League (in cui oltretutto ha perso), questa sembra la classica sfida da underone. A quota pazzesca.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Roma-Empoli X2 (quota 2,45)



Benfica-Belenenses under 2,5 (2,43)



Metz-Sochaux 1 (1,55)



Il terno vale 9,22 volte la posta.