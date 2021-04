Dicono che gli amori fanno giri immensi e poi ritornano. Non so se sia questo il caso ma a chi non lo sa una cosa gliela dico. Chi segnò nell'ultima finale di Europa League vinta dal Manchester United: Mkhitaryan! Che giocherà invece questa semifinale con l'intento opposto, quella di ricacciare indietro i suoi ex compagni. Che sarebbero Pogba (l'altro marcatore della finale di Solna contro l'Ajax finita 2-0, era il 2016), Rashford (in dubbio) e indovinate chi altri? Smalling!Quindi ricominciamo: Capitan Miki e Smalling nell'undici titolare della Roma. Sapranno tutto ma proprio veramente tutto della squadra di Solskjaer. Che invece fa finta (e finora anche male, sembrava prendesse in giro i giallorossi) di non sapere niente del suo avversario. "Sono una squadra italiana, difendono bene... Il tecnico "rosso" ne saprà molto di più ma mai come i due ex che avranno detto all'orecchio di Fonseca ogni segreto di un ambiente vincente, di una storia vincente, di uno stadio vincente.Dimenticatevi della Roma anti-Cagliari, quella ha fatto i compiti a casa e poi ha consegnato la brutta copia. Della Roma. Tutti, dal tecnico all'ultimo dei magazzinieri, sanno chi è il favorito per andare a giocare alla finale di Danzica. La quota dello United per il passaggio del turno è 1,35. Non si schioda molto da quella che è la realtà. Ma la Roma che si vedrà in campo a Old Trafford sarà un'altra versione. Con il fuoco dentro. Con la voglia di dire che quella semifinale di Champions che giocò la Roma di Di Francesco e Nainggolan doveva schiantarlo e meritatamente eliminarlo il Liverpool. E invece l'arbitro...Certo, qui serviranno Smalling, Veretout, Mkhitaryan prima di tutti gli altri. Ma sono appena rientrati da infortuni pesanti e la loro consistenza fisica potremo vederla solo durante il gioco. E saremo senza Mancini, che purtroppo guadagnò un'ammonizione pesantissima nel finale contro l'Ajax, all'Olimpico.Ho visto entrambe le sfide di Europa League dello United contro il Milan. Giocò in punta di piedi, forse perchè convinto della sua vistosa superiorità. Non credo farà di nuovo questo errore contro una squadra di italiani. Che sanno come far piangere i rivali. Da una vita. La mia conclusione bettistica va verso il pareggio al primo tempo, credo che nessuno dia fuoco alla miccia fin da subito. E la quota non è brutta.La quotona invece potrebbe sortire da Villarreal-Arsenal. A me i Gunners non dicono un'acca. Ma proprio zero. Con Aubameyang e Lacazette in quelle condizioni non mi sembrano granchè. L'Arsenal che faceva paura era altra cosa. E poi fare paura a Emery, tecnico del Villarreal che ha praticamente messo la firma sui trofei europei vinti dal Siviglia? Non scherziamo. Il Villarreal non solo può vincere questa ma può eliminare la Perfida Albione. Occhio che la finale per la squadra spagnola si gioca ben oltre la pari. E qui l'1 si gioca a 2,50. Enorme.Il ternetto del giovedì lo assesto con la rete di Messi: può arrivare da Barcellona-Granada, tre punti pesantissimi per la volata della Liga. La Pulga è in forma smagliante, si prepara a fare i botti finali di stagione.Manchester United-Roma X primo tempo (quota 2,40)Villarreal-Arsenal 1 (2,50)Barcellona-Granada Messi marcatore (1,38)