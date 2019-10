SFIDA A MISTERPALMIERI infrasettimanale. Strepitosa. Delle grandi soltanto l'Inter ha già giocato. E alle 19 c'è Napoli-Atalanta, non so se mi spiego. Mi raccomando, quote alla mano per le partite della serata.



Un mercoledì da leoni si passava sulle onde a fare surf. Gran film. Qui non siamo messi peggio, c'è un'abbuffata di Serie A da svenire. Anche perché c'è una di quelle partite da cui tutti vorrebbero una risposta. La domanda chiara e netta è: può l'Atalanta giocare per i primi posti, soprattutto se uscisse dall'Europa? Napoli ci dirà.



E' una delle partite più belle e intense cui si possa assistere, Napoli-Atalanta. In questo momento certamente. E' vero che siamo tra un turno e l'altro di campionato, ravvicinatissimi, ma non è settimana di Europa (e non è poco). La Dea è in momento in cui taglia l'erba del prato con le scintille dei calzoncini, si è visto anche in quella mezzora di Manchester. In tanti di voi vedono una quota spropositata nell'1 del Napoli, io vado senza dubbi sull'over 2,5, non sarà una quota per arricchirsi ma certo si può mettere dentro alla multipla.



Strano match Udinese-Roma. I friulani, anche dopo il cazziatone di Pierpaolo Marino, saranno dei soldatini, cancellare sette gol subiti è da eroi. Gli uomini di Fonseca invece hanno la carica a settemila e nonostante gli assenti siano tuttora assenti (in tanti) vengono alla Dacia per vincere. Scelgo la combo doppia esterna più under 3,5 (difficile che ci siano più di tre gol).



Altra sfida dove si può puntare il mirino sulle reti è Cagliari-Bologna, squadre in grande grande grande salute. Se la giocheranno al meglio e senza chiudersi, ecco perché possono andare entrambe a segno. Non solo: dopo tre scontri diretti finiti "gol" ne sono arrivati tre finiti "no-gol", mi sembra il momento perché si torni a segnare.



La "sorpresa" o mezza sorpresa potrebbe arrivare da Reggio Emilia, dove vanno in campo Sassuolo e Fiorentina. Saranno assenti i due "boss", entrambi per squalifica, Ribery e Magnanelli, ovviamente con peso diverso. La Viola potrebbe risentirne in maniera vistosa, i ragazzi di De Zerbi hanno vinto una battaglia a Verona e sono pronti a dare il bis (due vittorie e un pareggio del Sassuolo negli ultimi tre scontri diretti). E la quota mi pare extra-panciuta.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Napoli-Atalanta over 2,5 (quota 1,54)



Udinese-Roma X2 under 3,5 (1,77)



Cagliari-Bologna gol (1,72)



Sassuolo-Fiorentina 1 (2,90)





La quaterna vale 13,5 volte la posta