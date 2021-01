. Gli ultimi tre giri di roulette sono stati talmente deludenti - non solo per me ma per l'intero gruppo dei giocatori - che bisogna andarci con piedi di piombo. Rallentare e se serve parcheggiare. Aspettando che passi 'a nuttata. Come diceva un grande artista "filosofo".Arriva un altro ottavo died è quanto di più spinoso possa esserci. Per duemila motivi. Il primo è quello evidente: la quota è così bassa che il gioco non varrebbe la candela. In più laarriva dallanel derby di campionato (0-3). In più l'unico precedente rimasto sulle pagine dei libri racconta di un'incredibile eliminazione proprio in Coppa Italia, dopo un'orripilante partita terminata 0-0 alla fine dei novanta e oltre. In più le due squadre si vedranno in Coppa e subito dopo si faranno la riverenza in campionato. C'è di che diventare matti a cercare di scegliere la strada giusta. Concludendo con il fatto che, ovviamente, come in tutti gli altri scontri di Coppa di una settimana fa, le seconde linee abbonderanno.E allora? Visto cheha saputo dare una retta via al suo(e ne abbiamo potuto toccare con mano il livello in dieci contro undici contro ilper tutto il match) non sarà facile per la Roma venirne fuori. O almeno venirne fuori presto. Se non ci fossero episodi allaa Crotone (mina sotto l'incrocio dal quartiere accanto), il primo tempo potrebbe anche finire sullo 0-0. O sul pareggio. E allora l'assalto della Roma sarebbe concentrato nella ripresa. Insomma, ilnon è detto che sia la decisione da prendere ma certamente non è in dubbio che sia ben pagata. Ci si va, con circospezione e fiducia.Partitone diallo stadio di, il King Power Stadium. Contro il, non pizza e fichi. Terzi i padroni di casa, settimi gli ospiti che hanno messo qualche piede in fallo di recente (due vittorie un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque). Nessuno stop invece per Vardy, Maddison e compagnia bella nelle ultime cinque.Finora il Leicester ha perso in casa con. Ma ha già saputo girare pagina. E salire fino al terzo posto. A pari punti col City e a uno dallo, uno sopra il Liverpool. Ovvio che siaquello che deve provare di tutto per risalire in classifica. Ma questa, contro chi ha saputo mettere insieme due pareggi e quattro vittorie di recente (una in FA Cup) potrebbe risultare un bel rebus da risolvere.Roma-Spezia parziale/finale X/1 (quota 4,35)Leicester-Chelsea 1X (1,63)