Così come incontrare il Toro con Zaza e Soriano sarà molto più tosto, lo stesso sarà incontrare l'Atalanta non a metà di un passo decisivo in Europa. E' la Roma che può dirsi fortunata di queste evenienze, giovedì scorso Gasperini ha dovuto dare il fritto su un campaccio (aveva ragione Spalletti...) e ora deve pensare al giovedì seguente, in casa della Sirenetta.

Se fossi io il tecnico romanista la metterei sulla gamba e loro alla lunga non reggerebbero, anche perchè le energie nervose - aspettando il Copenaghen - si sentiranno. NB Gasp ne cambierà tanti, proprio per evitare ciò che si è detto qui Ma se la coperta la tiri, sempre corta si fa.

In Premier League, che seratona: Mister Mou traballa come una vecchia sedia e deve arginare Mister Kane (se si è messo a segnare anche d'agosto stiamo tutti freschi). Lo United sembra stufo dello Specialone (minuscolo) e i bianchi di Pochettino fanno paura.

C'è Monday Night in B, anche questo in giallorosso, tra Benevento e Lecce. Vedo la vittoria casalinga troppo bassa e il pari da provare. Liverani è una volpe, non vecchia ma una volpe. Bucchi farà fatica.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Roma-Atalanta 1/over 2.5 (quota 2.70)

Manchester United-Tottenham X2 (1.52)

Benevento-Lecce X (3.50)



Il terno vale 14.3 volte la posta



@calcioepepe