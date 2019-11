E' stato il Sabato Santo. Al contrario. Dopo il botto del PSG al venerdì è toccato a Barcellona, Real Madrid e Bayern regalare mazzi di fiori e cioccolaTONI a tutti i banchi del mondo. Che in quella 48 ore avranno fatto fuori ciò che si fa in un mesetto almeno.



Nella SFIDA A MISTER PALMIERI del sabato succitato è emerso unico e solo EDO77 che, con Roma gol, Bologna gol e Levante gol, ha difeso l'onore (a 4,2) di tutti quanti noi (e il Mister, cioè io, le sue le ha dovute sgranocchiare perché peccato davvero peccato...).



La SFIDA A MISTER PALMIERI della domenica voglio aprirla con una novità vincente, quella di Mattia2017, che ha fatto un bel colpo (Crystal Palace X2 over 1,5, Everton gol - purtroppo ha ucciso il Mister e chissà quanti avevano copiato quella quaterna... - Augsburg X2 over 1,5, Genoa gol, Lecce gol, Pordenone) ma ha sbagliato a mettere la quota giusta! Giovedìgnocchi ne ha presa una razione di lusso con la X2 del Cagliari a 3,4.



Ma gli applausi più scroscianti vanno a EDO77 che replica e fa addirittura il tris con una coppiola di consigli. Uno a 12 e l'altro a 6. Guardiamo in successione.



GENOA gol over 2,5

VERONA gol over 2,5

MILAN gol over 2,5



e poi



EVERTON X2 multigol 1/5

CELTA X2 multigol 1/5

LEGANES X2 multigol 1/5



Ad Andrea Lucchini - che ha avuto l'ideona del Cagliari in singola - chiedo per la prossima volta di inserire la quota (se no è come fosse nulla).



E il MISTER? Quaterna a 19 saltata per i 12 minuti di recupero di Everton-Tottenham, la guardavo in diretta e mi è preso un colpo quando mi sono accordo di quello che era successo in campo, raramente avevo visto tanti giocatori mettersi le mani nei capelli per un infortunio grave. E così... Peccato, i migliori auguri allo sfortunato giocatore dell'Everton e alla prossima!