Non è una giornata da sedersi alla tv e chiudere le persiane, proviamo a farla diventare importante con le quote perché quelle ci sono sempre.In Serie A il derby ligure trapotrebbe svilupparsi sul tema della neutralità, dell'equilibrio: del. Perché le due squadra sono appaiate a quota 33, perché sotto ce ne sono altre (e Parma-Crotone sembrano scivolate in B) e perché i match infrasettimanali contro Benevento e Inter non sono stati passeggiate nel parco. I precedenti sono pieni di gol fino al 2006, chi volesse...L'altra di Serie A da prendere in considerazione è. Gli emiliani fanno la corsa sulla Roma e vogliono vincerla ma non sarà così semplice. Le due squadre possono giocarsela serenamente, motivo per il quale. Non ci sono quotoni ma quando hai già un pareggio nella multipla tutto fa brodo.è un partitone di Premier League con la Champions League al quadrato. Perché gli ospiti se la stanno lottando anche in semifinale (contro il Real Madrid) e quindi dovranno tenere un occhio alla spiaggia e uno allo scoglio. Con la difesa che si ritrovano (spesso hanno fatto clean sheet senza subire reti) può rivelarsi la classica sfida che non ci farà palpitare se non per episodi.Ilche viaggia acontro lo United non farà calcoli. I padroni di casa sono retrocessi da un bel po', gli altri invece debbono ancora mettere fieno perché la tranquillità c'è ma la salvezza nei numeri no. Questi tre punti chiuderebbero ogni discorso.Genoa-Spezia X (quota 3,19)Sassuolo-Sampdoria gol (1,48)West Ham-Chelsea under 2,5 (1,80)Sheffield United-Brighton 2 (1,75)