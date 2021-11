Dieci punti nelle prime quattro nel cammino di qualificazione all'Europeo del 2023 per l'Italia Under 21 Paolo Nicolato, che alle 18.30 affronterà l'Irlanda al Tallaght Stadium di Dublino. Gli Azzurrini sono secondi nel gruppo F a +3 sul Montenegro e a un solo punto dalla capolista Svezia. L'Italia si presenta alla sfida di oggi con tre vittorie, un pareggio e ancora zero sconfitte; solo due gol subiti, arrivati entrambi nelle ultime due gare contro Svezia e Bosnia. L'obiettivo è quello di tornare alla vittoria per mettersi alle spalle la frenata contro la Svezia terminata 1-1 dopo aver controllato la partita dall'inizio alla fine. L'Irlanda è quarta a 7 sette punti e con una vittoria potrebbe agganciare la squadra di Nicolato e scavalcarla per via degli scontri diretti.



Le formazioni ufficiali:

Irlanda (4-2-3-1): Maher; O'Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Whelan. Ct: Crawford.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. Ct: Nicolato.



15' - Ricci si gira e ci prova di sinistro, tiro alto sopra alla traversa.



12' - Squillo dell'Italia: cross dalla destra di Bellanova, girata di Vignato col pallone che esce di poco alla destra del portiere.



3' - Cross di Wright, sembra innocuo ma Carnesecchi non si fida e preferisce alzare il pallone sopra la traversa.



1'- Partiti!