Non mi viene in mente granché, l'unica cosa che potrebbe voltarsi a sfavore di Inzaghi è il fatto di aver giocato martedì scorso incontro. Stop. Non mi pare molto. O il Milan si reinventa da capo a piedi o non vedo fattibile sottrarre anche un pareggio ai cugini.Guardiola va in casacon tutte le armi da tirare fuori. Dopo la sconfitta della capolistacon l'Everton impossibile non giovarsene. Contro unche non pare al massimo dei massimi (tre sconfitte nelle ultime cinque). E, appena operato, che sarà sostituito da Stellini in panchina.Buttare via punti in una giornata fondamentale non sarebbe da Manchester City e da Haaland.E oggi chi è che lo ospita? Proprio i blaugrana. C'è una bella quota, l'1 primo tempo.Chiudo la quaterna con un handicap: l'1 delcon la Fidelis Andria. Nettamente favorito ma con l'handicap ci si trastulla ben bene, non è una quotarella.Inter-Milan 1 (quota 2,00)Tottenham-Manchester City 2 (1,73)Barcellona-Siviglia 1 primo tempo (1,77)Catanzaro-Fidelis Andria 1/handicap (1,67)