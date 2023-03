Sarri certamente penserà: "". Ma - dico io - per unaquasi certamente senza Immobile non saranno più difficili AZ Alkmaar e derby con una Roma imbelvita dall'assenza difotografato con le "sue"? Di sicuro o quasi. Per cui stasera a(i padroni di casa saranno senza Orsolini, cui per l'ultimo mese andrebbe eretta una statua in Piazza Grande) si potrebbe viaggiare con le marce basse, senza troppi rischi, misurandosi la pressione ogni mezzora., ogni volta che si affrontano queste due. Entriamo nel dettaglio. Togliendo di mezzo un'amichevole, le ultime cinque tra di loro sono state tutte immancabilmente e invariabilmente. Se non vogliamo improvvisarci Archimede Pitagorico significa che stringiamo in mano il primo risultato per dare il via alla quaterna. Prosit.Un salto nella Liga ci porta a ravanare in. Dove sembrerebbe facile o almeno abbastanza. Le otto più recenti degli ospiti - nella Liga - sono state tutte, come un sol uomo. E i padroni di casa? Più o meno, nove under nelle ultime undici. Voi fate un po' come volete ma io il suggerimento ve l'ho incasellato.Per l'ultima si scende nella Serie B dove è in programma un partitone,. I pugliesi sono terzi un punto dietro il Genoa, i laziali sono in testa alla classifica come se fossero la copia-carbone del Napoli in Serie A. E' una sfida talmente importante che non si deve perdere. Troppo bella per buttarla nei secchi per strada.. Per oggi avsalut.Bologna-Lazio under (quota 1,57)Empoli-Udinese gol (1,70)Celta Vigo-Rayo Vallecano under (1,53)Bari-Frosinone X (3,20)