Non è facile, questo si'. Ma è troppo importante per il Verona. Se non giochi come finalissime partite cosi' allora dove prenderai i punti per la salvezza? La Fiorentina è piaciuta in Europa con il Braga ma ne ha fatte due in una settimana, i veneti si stanno allenando per questa come se si giocassero la vita e non è difficile da capire. I viola hanno battuto sempre le squadre che gli partivano sotto, questa volta? Nelle ultime otto del Verona due sconfitte, tre vittorie e tre pareggi. Bisogna avere coraggio ma ci si deve provare anche se Italiano ha rimesso in piedi i suoi.



Lazio-Sampdoria non è proprio la stessa cosa. Intanto perchè i doriani sono decisamente più giù dei veronesi e poi perchè Sarri lotta per la Champions. C'è troppo disavanzo tra le due, sono convinto che se i romani andranno in vantaggio la difesa genovese si sgretolerà. E allora mi attesto sull'handicap.



Vale molto molto moltissimo Feralpisalò-Pordenone che al momento sono terza e quarta nel girone A di Serie C. A uno e due punti dalla testa (Pro Sesto e Lecco)! Se mettiamo insieme il numero dei pareggi che hanno finora totalizzato arriviamo a un botto: diciotto (otto i padroni di casa e dieci gli ospiti). E questa non è sfida da perdere.



Verona-Fiorentina 1 (quota 3,55)

Lazio-Sampdoria 1/handicap (2,30)

Feralpisalò-Pordenone X (2,85)



Terno da 23,2 volte la posta