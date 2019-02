Lazio-Empoli è la partita di Serie A di questo strano giovedì. E non è una partitaccia. Ma proprio per niente. Considerato il fatto che la Lazio si è tirata sul quinto gradino, con Roma e Atalanta a un solo punto dal Milan. E con l'Inter che sembra non respirare più. Guardiamo invece l'Empoli: Ha segnato cinque gol nelle ultime tre partite nelle quali ne sono stati messi a segno ben dodici, non uno di meno. Ostrega.



Fatta la somma, qui ci può anche stare una bella singola. Di straquota. L'over 4,5 a 3,85 ci può anche stare. Con Immobile e Caputo in campo nulla è impossibile?



L'ottavo della Coppa di Francia è Guingamp-Lione. Il Guingamp è uscito da una favola battendo PSG e poi anche il Monaco, che però quest'anno è un disco rotto. Il Lione il PSG se lo è appena mangiato in Ligue 1. E non può proprio mettersi paura dei padroni di casa, che devono pensare a salvarsi, da ultimi in classifica. 2/primo tempo e 2/finale.



La semifinale di Copa del Rey di Betis-Valencia è altra cosa. Qui si gioca l'andata per prendere il pass e mettere i piedi in finale contro i blau o le merengues. Basta questo per dire che le due squadre dovrebbero giocare con gli occhi anche dietro la testa. Under 2,5



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Lazio-Empoli over 4,5 (quota 3,85)



e



Guingamp-Lione 2/pt e 2/fin (quota 2,75)



Betis-Valencia under 2,5 (1,79)



L'ambo vale 4,92 volte la posta