Se era importanteprima di Inter-Empoli adesso lo è al quadrato, al cubo.il Napoli al momento fa parte di un altro capitolo del libro. E quindi punti da togliere ad un'avversaria diretta pesano come le valigie belle piene. Immobile non ci sarà e quello è un problema da qui a laggiù per Sarri, che attaccherà facendo qualcosa di totalmente diverso. Ha detto che ha visto un Milinkovic-Savic che sta salendo e questa è un'ottima notizia. Pioli, che torna da tifosi che sono stati i suoi, deve dimenticare una Supercoppa amarissima, dalla quale ha dovuto sorbirsi tre gol. Partita che almeno per il primo tempo vedo equilibratissimaBundesliga che si è appena rifatta avanti.sembra una gragnuola di colpi da dare e ricevere, soprattutto dopo i sette gol segnati - alla ripresa - dagli ospiti. Potrebbe essere una bella idea viaggiare sull'over 3,5, perchè no?Cosi' come bella idea potrebbe rivelarsi il 2-2 parziale/finale tra. Questi ultimi hanno bellamente tenuto testa alla capolista bavarese e qui il compito pare ben più alla portata.Si chiude con la Carabao Cup tra Southampton e. Ci si gioca un accesso importante, quello in finale, la differenza tra le due rivali si pesa a occhio nudo. E la quota del 2 non mi sembra neanche troppo bassa. Anzi.Grazie per l'attenzione riservatami ieri nonostante i problemi di linea avuti, siete nel mio cuore.Lazio-Milan X primo tempo (quota 2,15)Bayern Monaco-Colonia over 3,5 (1,68)Schalke-Lipsia parziale-finale 2/2 (2,30)Southampton-Newcastle 2 (1,75)Quaterna da 14,5 volte la posta