Ci siamo,. Con le prime due, soprattutto la Dea, che hanno nelle mani la qualificazione. Anche se al Napoli aver segnato in trasferta vuol dire poco per la nuova regola, lo 0-0 di partenza lo porterebbe soltanto ai tempi supplementari. A maggior ragione, partita da guardare.. E dovrà ancora una volta giocare in organico rabberciato e con Immobile che ha piano piano ripreso a calcare il verde del campo per allenarsi ma è assolutamente improbabile che possa giocare più di uno spezzone di gara. I portoghesi si conoscono bene, sono una squadra super ostica ad alti livelli, non per altro facevano parte del girone-Champions della morte che comprendeva anche il Milan.All'andata l'essere andati sotto per l'invenzione di Zaccagni non gli costò più di tanto, infatti alla fine fu 2-1. All'Olimpico di Roma a Sarri serve soltanto la vittoria, anche l'1-0 basterebbe per allungarla ai suppli'.Partita che potrebbe regalare una quota molto più alta di come pensavo può essereconclusasi sul 2-2 all'andata in Germania. Per il discorsetto fatto sopra su Napoli-Barcellona un 2-2 è né più né meno uno 0-0. Vedremo come due contendenti molto simili per spirito di combattimento (capirete, i primi sono baschi, che ve lo dico a fare... ) decideranno di spostare le loro pedine sul campo.