Quando furono sorteggiati i gironi delle qualificazioni per l'Europeo 2020 era difficile pensare che Bosnia-Italia (alla penultima giornata) non risultasse decisiva. Ma la corsa del Mancio, che ha indossato subito gli stivali delle sette leghe vincendole tutte, l'ha fatta diventare un'amichevole. Almeno per noi. Tutto il contrario per loro. Che, e questo va ricordato, giocarono una partita stratosferica all'andata, meritando anche la vittoria e racimolando soltanto una sconfitta. Da quando Dzeko è a Roma, è forse quella la sua partita migliore. Altro che centravanti: ricoprì tre ruoli in uno, quel giorno. Ma i suoi compagni non seppero tenere stretti i tre punti, anzi alla fine nemmeno uno. Adesso gli azzurri sono già qualificati e l'unico obiettivo può essere raggiungere la decima vittoria consecutiva, mai centrata nella loro storia. I padroni di casa invece debbono almeno prendersi i play-off superando l'Armenia. La bolla da scegliere non è facile per niente. Ma considerando quanto sia in ballo per noi e quanto invece per loro, una X-1 primo tempo/finale a 7,30 potrebbe essere una scelta interessante. Lasciando da parte il tifo che in questo caso non pesa granché.



Nel pomeriggio si gioca ancora una volta, da amichevole, Brasile-Argentina, il classico più straclassico di tutti. Tornerà a vedersi in campo Messi, dopo la squalifica di tre mesi inflitta dalla CONMEBOL per i suoi commenti dopo la Copa America. Indovinare quanto finirà è da maghi, l'unica cosa che si può fare è "pesare" una quota piuttosto che l'altra. E il 2-1 verdeoro a 8 potrebbe risultare buono fin dalla partenza. Anche perché le ultime due sfide sono state due vittorie del Brasile ma con altro risultato: 1-0 in amichevole e 2-0 in Copa America. Era il 20 settembre 2012 l'ultimo 2-1 per Neymar e soci: fu lui a firmare con lo svolazzo, al 90°, su calcio di rigore. Si giocherà al King Saud University Stadium di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Chi non sarà allo stadio se la sognerà di notte.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Bosnia-Italia primo tempo-finale X-1 (quota 7,30)



inoltre



Brasile-Argentina risultato esatto 2-1 (quota 8).