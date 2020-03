Nessun precedente in coppa di Francia, ma se diamo uno sguardo a quelli in Ligue 1 restiamo di sasso. Gli ultimi sei precedenti giocati allo Stadio Geoffroy-Guichard sono tutti pareggi! Incredibile, ma vero: tre 1-1, due 0-0 e un 2-2. Nella coppa - che però era quella di lega - le due giocarono la finale nel 2013, vinta dal Saint-Etienne sul Rennes con un gol di Brandao. Ho visto la vittoria dei rossoneri di Niang a Tolosa, hanno scherzato a lungo con il fuoco prima di tornare a casa con un 2-0 vincente. Dovrebbe essere una partita lungamente giochicchiata, non è escluso quindi che - con il settimo pareggio - si vada proprio ai tempi supplementari. Difficile non schierarsi così.



Partita simile a questa potrebbe essere Granada-Athletic Bilbao, ma qui si parte dall'1-0 dell'andata a favore degli ospiti. Il Granada farà di tutto per rimontare restando presumibilmente molto coperto. L'under 2,5 sembra la strada migliore, soltanto una rete - che arrivasse presto a favore dell'Athletic - potrebbe far saltare il pronostico, a quel punto i padroni di casa dovrebbero farne tre e non mi pare poco. Comunque la finale di Coppa del Re fa gola a entrambe.



In FA Cup il Manchester United è atteso dal Derby County nell'ottavo di finale. Una cosa va sottolineata subito: in quattro degli ultimi cinque testa a testa hanno segnato entrambe. In quei casi, quattro vittorie per i Red Devils più un pareggio. Il Derby in casa (ogni competizione) arriva da due pareggi e cinque vittorie. Potrebbe essere un osso tosto da sgranocchiare per lo United. Vado sull'over 2,5 perché qui, al contrario delle due succitate, ci dovrebbe essere gran movimento nelle due aree.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



St.Etienne-Rennes X (quota 3,25)

Granada-Athletic Bilbao under 2,5 (1,57)

Derby County-Manchester United over 2,5 (1,67)



Il terno vale 8,52 volte la posta.