Questa la voglio chiamare "cippino natalizio". Non giocherei ciascuna di queste partite neanche se mi obbligassero. Ma dato che queste ci sono - hanno lasciato nudo e crudo il giovedì prenatalizio vai a sapere perché - me ne invento una più che particolare: speciale, unica (anche se è doppia). Cippinate se vi va, se no passate tranquillamente oltre. Cercando compulsivamente "Una poltrona per due" sui canali tv!



Poche note tecniche, non c'è da darne di più. La base del terno è costituita da due risultati esatti in Anderlecht-Bruges in Coppa del Belgio. Negli ultimi cinque scontri diretti, quattro volte ha vinto il Bruges di un solo gol. E noi ci fidiamo. Con lo 0-1 a 7,50 e l'1-2 a 7,75.



Poi libero la mia gioia perché per la prima volta in vita mia posso dire di aver giocato un under 2,5 in Olanda! La partita è Cambuur-Feyenoord di Coppa d'Olanda. Negli ultimi sei precedenti prima, terza e quinta volta sono terninate under: mi fido anche solo per vedere scritto il pronostico che nel mondo praticamente non esiste, under vicino a una partita che riguardi squadre olandesi.



La chiusura prende di mira una delle squadre più amate di questa rubrica: il Famalicao me lo avrete scritto e messo nelle giocate una milionata di volte. Ma quando era in forma... Adesso sembra scaduto, la quota dell'avversario è molto alta (parlo della doppia esterna)... Questa partita di Coppa di Portogallo la gioco così!



Avrete capito che è una bolletta-scherzo natalizio, chi volesse impegnare il minimo dei cippini per poter dire di averla avuta in mano vada pure. Avrà la garanzia che dalle macchinette esce anche l'under in Olanda...



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Anderlecht-Bruges risultato esatto 0-1 (quota 7,50)

Cambuur-Feyenoord under 2,5 (2,57)

Famalicao-Mafra X2 (2,68)



e poi:



Anderlecht-Bruges risultato esatto 1-2 (quota 7,75)

Cambuur-Feyenoord under 2,5 (2,57)

Famalicao-Mafra X2 (2,68)



Il primo terno vale 51,6 volte la posta, il secondo 53,3 volte la posta.