Un divertimento, niente di più. Con tre delle noste big che vanno in campo e Antonio Conte, col suo Tottenham, che comincia a fare ptove d'Europa nientepopodimenoche contro il Siviglia. Si può costruirci una quaterna,con il minimo per il massimo. Le nostre daranno vita a una sorta di diretta-gol, più o meno alla stessa ora e tutte quante in tv, su Sportitalia e Dazn.



La prima a giocarsi sarà Tottenham-Siviglia, chi non ha visto le immagini degli allenamenti a perdifiato degli inglesi non sa qualcoda della vita. Tutti a mille e poi stesi per terra. un ottimo motivo per fare rotta sul gol. Si gioca a pranzo in Asia, al Suwon Stadium di Suwon. Corea del Sud, facile prevedere spettacolo.



Colonia-Milan in terra tedesca a casa dei primi, Portimonense-Roma in terra portoghese ad Albufeira e Inter-Monaco al Paolo Mazza di Ferrara sono i fuochi di artificio della serata. In attesa che la settimana prossima porti in casa di Milan, Roma e Inter (questo già si conosce, Btemer) i rinforzi richiesti dai tecnici.





Tottenham-Siviglia gol (quota 1,55)



Colonia-Milan gol (1,50)



Portimonense-Roma under 2,5 (2,10)



Inter-Monaco gol (1,50)





Quaterna da 7,32 volte la posta.