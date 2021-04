In pista soltanto(tra i grandi campionati), lì concentro la mia attenzione. Potrebbe esserci della ciccia... Si giocherà. La squadra di Valencia, ovvero quella dei padroni di casa, con la sconfitta col Betis ha praticamente messo il punto al suo torneo. Non entrerà in Europa nè retrocederà. Ben altra musica sul piatto se ascoltate il disco degli ospiti: l'Huesca è ultima ma vincendo questa darebbe una bella assestatona al tutto, visto che si trova a due punti dalla coppiae a quattro dalla "salvezza" dell'Elche. La spinta per giocare indiavolati c'è tutta. Nelle fila del Levante decisamente meno. Ma non si parla di regali.E in mancanza di meglio, facendo di necessità virtù, è come se si giocasse Bayern-PSG! Due sono le partite che prendo in esame per la bolla, esattamente. Due successi da trasferta, dico io. Che non sono il verbo, è chiaro. Entella ultima, Monza che ha perso battute importanti nel momento in cui hanno avuto problemi fisici patron Galliani e "patron" Balotelli. Per i brianzoli c'è un viaggio in Liguria da non sprecare, questi sono tre punti fiammeggianti se li acciuffi e ancora di più se li butti nel cestino. Il Pisa deve recuperare con il Pordenone ed è a quattro punti dai playoff. Vede in tavola un'occasione fantasmagorica per avvicinarsi di parecchio visto che il Pescara è davanti soltanto all'Entella, staccato anzicheno.. Dove non c'è una squadra ma un aliscafo, il Watford. Che ha vinto nove delle ultime dieci. Secondo in classifica ma con una partita in più di Swansea e Brentford che inseguono, non deve staccare la concentrazione contro lo Sheffield Wednesday che va in campo penultimo ma ancora con la voglia di lottare. Ha una sfida da recuperare, chissà... Ma il Watford che nelle nove di cui sopra ha messo in piedi uno score.di ventiquattro gol segnati e cinque subiti metterebbe paura a King Kong.PS Quaterna da oltre venti a uno. Calma e sangue freddo. A colpi di nichelini possiamo fare bene comunque.Levante-Huesca 2 (quota 3,15)Entella-Monza 2 (1,75)Pescara-Pisa 2 (2,60)Watford-Sheffield Wednesday 1 (1,52)