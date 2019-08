Poggiamo i piedi nel futuro e stampiamoci l'orma, nel mio caso un bel 47. Perché questa Supercoppa Europea tra Liverpool, vincitore della Champions League, e Chelsea, vincitore dell'Europa League (con Sarri in panca), verrà arbitrata da Stephanie Frappart, che ha diretto poco tempo fa la finale mondiale femminile tra Stati Uniti (poi campioni) e Olanda.



Mai una finale maschile a così alto livello era stata arbitrata da una donna. Cosa ne penso ve lo dico subito: in tempi di VAR, aiuto fondamentale per ogni direttore di gara, non si poteva aspettare più. Se è brava può "fischiare" anche per gli uomini, se si lascerà indietro un calcio di rigore non visto (come è successo nella "sua" finale mondiale) ci sarà sempre la tecnologia a fischiare per lei. Esattamente la stessa cosa che farebbe per un uomo.



Ora andiamo alle contendenti della prima Supercoppa tutta inglese. Avranno un motivo per muoversi con le "pattine". Nei campioni di Champions mancherà un portiere (addirittura possibile Pallone d'Oro) come Alisson, credo che basti. I campioni di Europa League sentiranno addosso i brividi di Frank Lampard, battuto tre giorni prima nel debutto in Premier dal Manchester United. E per 4-0. Ecco perché tutte e due potrebbero schierarsi al centro del campo col battito accelerato. Tra le assistenti della signora Sthephanie ci sarà l'italiana Nicolosi. E il Var francese Clement Turpin sarà coadiuvato, tra gli altri, dal fenomenale Massimiliano Irrati.



Nelle ultime dieci versioni di questa finale si è andati ai supplementari per cinque volte, la metà: non poco. I blues l'hanno persa nel 2012 e nel 2013 (questa dal dischetto). Si gioca alla Vodafone Park di Istanbul, lo stadio del Besiktas. L'aria turca ricorda ai Reds la finale assurda di Champions League del 2005 rimontata al Milan, dallo 0-3 al 3-3 (quella volta si giocava allo Stadio Olimpico Ataturk). Si concluse in pareggio, dopo 120 minuti. E ci vollero i rigori. Altro segno che va nella medesima direzione.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Liverpool-Chelsea X (quota 4,25).