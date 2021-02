Lunedì di magro ma qualche spuntatura potrebbe essere rimasta sul tavolo, bisogna rovistare.



In Liga 2, per esempio. Tra Mirandes e Malaga che, da quando si incontrano in questo campionato, si regalano solo pareggi. Niente più che pareggi. E cioè 1-1, 2-2 e 1-1. Siam giunti alla quarta sfida, basterebbe fidarsi che la striscia andasse avanti. C'è la possibilità e, ovviamente, la quota.



In Primeira Liga portoghese si può procedere con un altro pareggio. Il match è Moreirense-Belenenses. A ottobre finì 0-0. Gli ospiti hanno intavolato tre X da pochissimo, una in fila all'altra, e i padroni di casa uno solo ma di ottimo livello, contro il Benfica. Non mi stupirei che uscisse qualcosa di molto simile. Per un ambo che con i pareggi sale parecchio.





Moreirense-Belenenses X (2,90)



Mirandes-Malaga X (3,00)





L'ambo vale 8,7 volte la posta