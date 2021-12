Per essere un ambo fischia come i treni in arrivo: quasi dieci volte la posta! Con il meglio che ci offre la serata, la Premier League di Manchester United-Burnley e il confronto diretto tra grandi, Porto-Benfica, nella Liga portoghese.Cominciamo con il campione lusitano che le lega entrambe, anzi il Portoghese che ormai non si può più scrivere con la minuscola. Cr7 abborda una squadra che ti sporca ogni linea di passaggio possibile, che si chiude, ti fa imbestialire, in una parola ti fa giocare male. Lo si nota dalle ultime sei di Premier League in fila: una vittoria, quattro pareggi e l'unica sconfitta di misura a Newcastle. La classica squadra di Sean Dyche, che ormai abbiamo imparato a conoscere sotto ogni piega. Il Manchester United di Rangnick no, invece. Di quello dobbiamo ancora farci l'idea precisa. Dopo l'interim di Carrick, quattro partite con il tedesco fatte in fotocopia: due vittorie per 1-0, due pareggi per 1-1. Ci siamo, la curva è in prossimità per accelerare all'uscita e fare di meglio. Avendo massima fiducia nell'uomo venuto dallo spazio. In coppia con l'Uomo venuto dal futuro, Cristiano Ronaldo, la quinta gara è quella in cui la lingua che si parleranno è quella del calcio migliore. E a quel punto l'1/1 parziale/finale a quella quota non può che affascinare. Anche se lo United di Rangnick finora non ha mai segnato più di un gol a partita. Potrebbe essere l'occasione giusta per farlo.L'ultimo Porto-Benfica di Coppa di Portogallo è stato definitivo. Fuori di volata il tecnico "rosso" Jorge Jesus, rescisso il contratto con effetto immediato e panchina a Nelson Verissimo. Primo match? Questa sera. Dopo che lo 0-3 di Coppa abbattutosi come un vero tsunami - si era sullo 0-2 già al 7' - ha provocato lo "strappo" del contratto con il tecnico precedente, jorge Jesus. Ma quella era Coppa, oggi si scrivono pagine importanti della storia di questo torneo, le due si trovano dietro lo Sporting con una partita in meno: Sporting 44, Porto 41 e Benfica 37. Evidente che i padroni di casa abbiano l'occasione per far fuori definitivamente i loro competitors. Ma avere di fronte una big che ha appena esonerato il proprio allenatore potrebbe non aiutarli, prevedibile una partita a tutto gas del Benfica. Ecco perchè, tirando una riga sull'ultima versione già devastata dopo sette minuti, mi prendo volentieri il parziale/finale X/1, a cinque contro 1. Forse i rossi la perderanno ma state sicuri che cominceranno con tutta la "garra" di questo mondo.PS Con voi scambio gli auguri subito, immantinente. Arriveduar a Capodanno con la Premier League che apre. Questa volta al 2022, svolta fondamentale. In tutto e per tutto.