Il Brighton non batte il Chelsea dal 1933. Dopo quell'anno benedetto con l'acqua santa sono arrivati soltanto tre pareggi in quindici confronti. E il Chelsea non è sempre stato quello che è adesso, anzi. Vuol dire che soltanto una volta su cinque - e anche meno - ci sono punti da raccogliere per il suo avversario di oggi. Ma dopo la scivolata di Klopp e compagni, oggi le grandi non potranno fare le idiozie partorite ieri sera. Va bene che il Leicester è molto più forte del Brighton ma se va dentro quel rigore di Salah al quarto d'ora, finisce tanti a pochi. Comunque, Tuchel potrebbe cominciare senza Luk anche stavolta. Mentre è sicuro che non avrà Kantè (e Chillwell tutta la stagione). Non credo a una gragnuola di gol, possibile invece che si materializzi un bel no-gol (dal Boxing Day ne sono usciti cinque su undici, vuoi vedere che stasera...). E se fosse l'1/no-gol del primo tempo, la quota oltre la pari?Anche il Manchester City pensa a come non prenderne. I tre gol subiti a match praticamente vinto proprio dal Leicester non sono piaciuti per niente al grande Pep Guardiola, che ha inchiodato la squadra alle proprie responsabilità. E se le partite si vincono segnando reti ma anche non subendone, questa con il Brentford è un ottimo test. Perchè solo due volte su otto i padroni di casa non hanno segnato nel loro stadio - sto parlando di partite di Premier League - contro Chelsea e Brighton.Uno scalino sotto ci trasferiamo in Championship. Con il Millwall, squadra dietro soltanto al Derby County come numero di pareggi (dieci contro nove) che va in casa del Coventry, altro team che se si tratta di fare X è a quota sette, non sono pochi. Quattro punti di vantaggio per i padroni di casa che vorrebbero vincere per installarsi in zona play-off. Ma come detto prima battere il Millwall non è la cosa più facile del mondo (e la metà dei dieci pareggi è arrivata in trasferta). Ci si può provare.