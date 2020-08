L'abbiamo avuto a lungo, tanto da conquistarsi addirittura un trofeo, la Coppa Italia. Oradi buttare fuori il Barcellona a casa sua, dopo l'1-1 del San Paolo. E non credo che i blau siano della stessa idea: non dormono la notte se qualche volta ripensano a cosa fece loro una squadra italiana, la Roma di Eusebio Di Francesco. Che aveva perso all'andata 4-1 al Nou Camp.Quello resterà un film, anzi prima o poi un regista romanista ci girerà IL film. Incredibile ma vero, quel protagonista c'è ancora. Il grecoche esulta strillando senza farsi sentire tanto è forte l'urlo dello stadio. Quando vedranno quella faccia, i padroni di casa torneranno all'incubo. PIn quella partita di ritorno all'Olimpico fu un ectoplasma, lui come. E' venuto il momento di incidere a modo suo:nell'andata disaranno uno di fronte all'altro due "amici" che hanno giocato insieme. Dal '97 al 2000 Alfredo, allenatore del Chievo, 73 partite e 18 gol; dal '96 al 2005 Vincenzo, allenatore dello Spezia, 196 partite e 21 gol. Entrambi nel Verona.Ora sono loro a condurre Chievo e Spezia. I gialloblù hanno tirato la corda fino al 120' con l'Empoli, lo 0-0 gli è servito per guadagnarsi questa doppia semifinale playoff contro i liguri. Ma propriourante il campionato lo Spezia sbancò il Bentegodi 3-1, per la prima volta nella sua storia.: un Chievo non fresco anche mentalmente che regge i primi 45' per poi andare sotto nei secondi 45'. A 7/1 mi sembra una gran quota.Barcellona-Napoli marcatore Messi (quota 1,70)Chievo-Spezia primo tempo/finale X/2 (quota 7,00)