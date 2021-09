Lunedì condito da Serie A e Premier League. E sulla carta daVediamo come ci si arriverebbe.non è male per niente da vedersi e, debbo dire, anche alle quote. Per esempioin partenza occhio e portafogli. Sinisa sfoggia una vittoria pazzesca, di rimonta sulla Salernitana, e un pareggio in casa dell'Atalanta. I tre punti in questa isserebbero il tutto vicino alla perfezione, meglio sarebbe stato molto difficile fare.EDF alla guida dei veneti ha cominciato a zero e da lì non si è mosso, due sconfitte amare, entrambe in casa e incassando sei gol (tre più tre). Il cartellino rosso di Veloso è pesato molto nella prima ma il pericolo "giallo" e "rosso" rischia di esserci anche in questa. Essendo due squadre "fumantine", decisamente. La quota mi fa propendere per i padroni di casa. Ma il Verona giocherà al massimo per prendersi i primi punti.Da lui arriva Sean Dyche con il suo, che ormai abbiamo capito: fa un sacco di fatica a mettersi in moto all'inizio, spesso e volentieri ingrana e si va a prendere la salvezza nelle ultime giornate. Sarà anche per questo che la "veggo bigia" per gli ospiti. I padroni di casa hanno cominciato con due vittorie e un pareggio, alla media di oltre due gol a partita (più il successo in EFL). Il Burnley invece è la lumaca che sappiamo alle prime giornate, dal Goodison Park di Liverpool rischia di uscire a mani vuote e con i bernoccoli della sconfittona.Bologna-Verona 1 (quota 2,10)Everton-Burnley 1/handicap (3,10)E' un ambo che vale 6,51 volte la posta