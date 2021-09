: lacade con ile lui se la prende con il presunto amico, colpevole - a suo dire - di avere protestato con arbitro e quarto uomo per tutta la partita. Ovviamente non sappiamo se sia vero (Luciano nega), non eravamo seduti tra le due panchine, ma anche se il tecnico azzurro avesse davvero avuto l'atteggiamento denunciato da Max, quest'ultimo. Anche perché, se pure avesse provato a condizionare l'arbitro, Spalletti non ci è riuscito:Suvvia, occorre serietà:in fuorigioco interferisce chiaramente con l'azione della rete e il braccio diva verso la palla in occasione del penalty. Si potevano prendere decisioni diverse? Forse, ma. Se osservate Gasperini mentre rivede al telefonino il mani del suo giocatore, vi accorgete che la sua primissima espressione, sembra quasi che dica: ci può stare. E in effetti i bordocampisti televisivi raccontano che anche. Ma occorre unper i soli 4 punti conquistati finora da una squadra così ambiziosa, ed ecco chemanda il dga protestare in tv prim'ancora di andarci lui stesso.sono grandi allenatori e ormai ne conosciamo pregi e difetti. Perciò, in queste loro storie,, uno sulla cui serenità di giudizio avremmo quasi scommesso. Di, invece, non ci sorprendiamo: è sempre sopra le righe e forse anche per questo ha trascinato l'oltre i propri limiti. Ma un limite dovrebbe darselo lui, adesso che i bergamaschi sono diventati così grandi.@steagresti