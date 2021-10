Di questo tipo non l'ho mai giocata. Ma avendo sognato stanotte un impianto bettistico simile, vado come fosse Antani. Con i primi tempi in quattro partite che dovrebbero - per me - essere basi assolute della giornata, la giocata viene impressionante. E allora si prende il canotto e si va.In Italia mi colpisce soltanto Bologna-Milan, l'anticipo serale. I rossoblù sono squadra da over, i rossoneri senza Maignan lo saranno da qui fino al rientro di quell'ottimo portiere. Vedo parecchi gol, da una parte e dall'altra, potrebbe anche essere un 2-3 o un 2-2. L'over 2,5, basta che non cali vertiginosamente, è l'opzione più accessibile.Andiamo alle vittorie nel primo tempo, in Premier League e Bundesliga. Dovrebbero poter essere quattro fisse inamovibili, alcune addirittura con handicap. Ho spiegato il perché di questa scelta che può apparire strana.Il City visto a Bruges ha chiuso le tapparelle già nel primo tempo e poi ha continuato a passeggiare fischiettando nella ripresa. Il Brighton è senza dubbio avversario di discreto livello ma lì stavamo parlando di Champions League.. In panca dagli ospiti è arrivato Ranieri e ne ha presi subito cinque, ci vorrà del tempo perchè possa prendere il volante di una squadra che dovrà lottare per salvarsi sino all'ultimo. L'Everton, che giocherà davanti alla fazione blu reale di Liverpool ovvero i suoi tifosi, è contendente ben diverso.Se si specchia, questo Bayern mette spavento anche a se stesso. A Lisbona si è mangiato il Benfica a pezzettini. E quando è servito Neuer, è arrivata una delle parate dell'anno. Contro l'Hoffenheim, sulla carta è una gita sulle giostre.