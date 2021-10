. E già questo è un lusso, un privilegio, una fortuna, certo; ma ancheche l’ha sempre accompagnato. La nuova avventura inglese, con il Watford, non è cominciata bene: sconfitta larga, 0-5 in casa contro il Liverpool. Ci sta, direbbe lui. Ci può stare. Perché per chi «si sente giovane» come ha spiegato, il futuro è un territorio dove tutto è possibile e allora- così impeccabile quando argomenta di calcio, così elegante nel porgersi, così pronto a confrontarsi su tutto -, uno capace di confrontarsi con i campioni, senza arretrare di mezzo metro., lasciandoli nello spogliatoio all'intervallo. Stava sotto 1-0 contro la Lazio di Edy Reja. Ebbene: quel derby lo vinse 2-1, con doppietta del neo-entrato Vucinic. Ne uscì vincitore e vengono i brividi a pensare a cosa sarebbe successo se invece quella partita l'avesse persa., questo signore figlio del macellaio di Testaccio, per questo veniva chiamato «Er Fettina» dai suoi compagni all'inizio di carriera.(gli anni migliori a Catanzaro, dove ha mantenuto gli amici di tutta una vita, quelli del cerchio magico con cui passa vacanze e momenti liberi); ed è uno che il calcio - da allenatore - ha cominciato a viverlo fin da giovanissimo., reduce da due sole stagioni con il Vigor Lamezia (Serie D) e Campania Puteolana (Serie C1). Il Cagliari all'epoca, era il 1987, era una nobile decaduta, finita addirittura in Serie C.o, con una doppia promozione - dalla C alla A - che ancora oggi viene ricordata dai tifosi sardi come un momento irripetibile.. Fa sorridere ma - anche stavolta - bisogna considerare che per Ranieri tutto entra nella centrifuga della vita, tutto si mescola, tutto serve a crescere., ecco che nel curriculum brillano anche le prime esperienze all’estero. Perché - ed è un merito -, appena ne ha avuta l'opportunità e appena ha colto la possibilità di fare un passo avanti nel percorso della sua carriera. Dal 1997 al 2005 - dopo le esperienze italiane con- Ranieri ha allenato fuori dall'Italia.per quasi un intero campionato,per quattro anni, ancora Valencia.(Coppa di Spagna, Intertoto, Supercoppa europea), ma è a Stamford Bridge che gli è stato riconosciuto il merito di aver lasciato una traccia profonda, per comee averlo accompagnato ad un passo dal definitivo salto di qualità (che poi sarebbe arrivato con José Mourinho).- anche e finalmente -, magari dopo il Mondiale in Qatar. Una suggestione? Chissà. In tutti questi anni di carriera - e ormai sono 35, una sola volta Ranieri si è concesso una stagione di pausa., 2° in Ligue 1 alle spalle del Psg; sembrava che il calcio non avesse più bisogno di lui. E invece Ranieri seppe trasformare quello stop in una rincorsa, seppe riaccendere il fuoco dell'entusiasmo, seppe mettere la prolunga alla carriera.. Gary Lineker, ieri campione negli anni 80 e 90, oggi il più brillante e credibile opinionista inglese, twittò sui social tutto il suo stupore: «Ranieri chi?». Ecco: Ranieri chi quell’anno diede la conferma che il calcio - ogni tanto - sa essere ancora una favola. Basta aver voglia di crederci, raccontarla in un certo modo e trovare qualcuno che sappia ascoltare.