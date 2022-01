Altra giornata intensa di Coppa Italia. Scendono in campo altri grossi calibri, dopo l'Atalanta di ieri.. Rossoblù che hanno differenti problemi cui pensare, la Coppa è per i ricchi e non per chi si sta giocandosi la permanenza in Serie A.Il Milan invece è squadra che ormai da lungo tempo riesce a mettere mano alle assenze con una combattività che è quella dei forti. Prima o poi non hanno giocato i big, è arrivata anche la Coppa d'Africa a dare una mano (al contrario... ) eppure Pioli ha fatto sempre di necessità virtù, addirittura avvicinando l'Inter fino a farle sentire il fiato molto da vicino.Questa serata dovrebbe quindi essere di tutto riposo, col Genoa che pensa a conservare e tagliare traguardi ben più sostanziali.La difficoltà sta invece a Napoli, dove piove una Fiorentina distrutta dal Torino pochi giorni fa. Uno bravo come Italiano metterà subito le mani nella pasta per tirarsi fuori da un momentaccio cosi. Da uno 0-4 bisogna rialzarsi al volo, soprattutto se l'avversario è forte. E il Napoli di Spalletti lo è, lo sappiamo tutti. Giocheranno entrambe per passare, non lasciando nulla di intentato.Napoli-Fiorentina X (quota 3,70)Milan-Genoa risultato esatto multiesiti (2-0, 3-0) (quota 3,15)