Non ci si ferma più. Almeno per Milan e Lazio vale questo perchè, dopo due partite indiavolate come quelle con Newcastle e Atletico Madrid, si torna in campo: arrivano Verona e Monza. Che senza essere il più insidioso dei pericoli fanno comunque paura. Soprattutto perchè questi match sono assolutamente da vincere. La spinta è più a favore dei romani che non dei milanesi, il gol all'ultimo secondo del portiere Provedel, bravissimo anche tra i pali contro Simeone, dà una carica che levati. A proposito di portieri, ha alzato bandiera bianca Maignan e questa è un'assenza di quelle ultra-rilevanti. Anche per gli ultimi precedenti (soprattutto nella partita del Meazza) ci attrae il gol, niente di meglio. Nel caso del Mapei Stadium invece la Juventus, fuori dalla sarabanda europea per tutta la stagione, può andarsi a prendere i tre punti contro una rivale che ha appena preso quattro pere a Frosinone.



Francia ed Inghilterra per chiudere la prima cinquina della stagione (magari...). Brest e Lione si segnano quasi fosse un appuntamento da rispettare, otto degli ultimi nove scontri diretti dirigono la barca verso un porto che già si intravede mentre contro il da sempre casalingo Brentford, Sean Dyche e il suo Everton avranno di che penare: gli inizi delle Premier League del tecnico (che invece finisce sempre a marce alte) sono senza una vittoria che sia una. E oggi è tosta portare via anche il punticino.





Milan-Verona gol (2,00)

Sassuolo-Juventus 2 (1,77)

Lazio-Monza gol (1,72)

Brest-Lione gol (1,50)

Brentford-Everton 1 (1,80)

Cinquina da 16,4 volte la posta