E' cominciato il campionato di Serie A, tu rimugini quale possa essere una giocata interessante da regalare ai tanti che seguono CMCe ne racconta in due parole la storia: "Grazie Mister e a tutti voi. Una giocata improvvisata nata da una casuale sensazione (a colazione) di marcatori in squadra casa corroborata dalla tua scelta segno 1 delle inglesi, Everton e Arsenal. Dunque(2,6, Arsenal),(2,25) e(3,25, entrambi dell'Everton)"."Con(2,05, Borussia Dortmund) ho esagerato cercando l'over 2,5 per gola, ammetto il peccato.(2,20, Eintracht Francoforte) mi ha fatto due regali in una settimana. Buon Campionato, vi seguo sempre".Questo era, la sua colazione, cappuccino e uova d'oro. D(ma era 171 perché da due euro arrivava a quella cifra oppure perché c'erano da considerare anche gli agganci a esiti vincenti di Everton e Arsenal e over 2,5 di Borussia Dortmund? Facci sapere, Millo!)Tra marcatori agganciati a squadre vincenti, marcatori agganciati all'over 2,5 e marcatori semplici uno di voi è salito sul tetto del sito. Ora bisogna vedere come fare per risultarne all'altezza. E tra di voi ce n'è un'infinità all'altezza, in questo forum. Grande fiducia e si riparte!