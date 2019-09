Grazie a un Belotti saltellante e rovesciante il Toro ha acciuffato una vittoria pazzesca visto che fino a quel momento il Milan aveva fatto il bello e il cattivo tempo. Ma partite cosi' vanno iscritte nel libro dei cattivi e non in quello dei buoni. Significa che il Toro deve confermarsi, l'altra sera per più di un'ora è stato uno straccio nelle mani del Milan. E il Parma? Al Tardini non ha ancora pareggiato, niente di più facile che sia l'ora.



United-Arsenal è sempre stata una sfida ai massimi livelli della Premier. Non lo è da quando ci sono squadre più forti come City e Liverpool. Ma siamo sempre lassù e sono punti di prestigio. Ma non è tempo dell'8-2 del 2011. Due pareggi e una sconfitta (in ogni competizione) non fanno un gran momento per i padroni di casa, tre successi dicono di meglio per gli ospiti. X2.



Difficile che in Primeira Liga portoghese si vada dritti sull'overone. Aves-Sporting può essere l'eccezione. Tolta un'amichevole, le ultime sette dell'Aves sono sfracelli di reti, lo Sporting viene da sei overoni su sette. Però...!



Sigillo la quaterna con la Ligue 2. Guingamp-Le Mans. Nelle ultime otto del Le Mans sette sono stati overoni. E la quota fa starnutire.







I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Parma-Torino X (quota 3,35)



Manchester United-Arsenal X2 (1,57)



Aves-Sporting over 2,5 (1,70)



Guingamp-Le Mans over 2,5 (2,05)





La quaterna vale 18,3 volte la posta