Bella davvero l'amichevole Porto-Roma con Mourinho seduto sulla panca giallorossa dopo aver lasciato il marchio anche su quella dei Dragoni (ero in tribuna a Montecarlo quando perse la Supercoppa contro il Milan di Sheva, qualche millennio fa). Basterebbe vedere il resort dove lo Specialone ha portato i suoi giallorossi per capire che siamo nel calcio che conta. E che conta anche per Conceicao. Bello rivedere il reduce Zaniolo in mezzo alle partite che gli mancavano da quel di'. E lo stesso Dzeko in uno stadio che certo ti scaccia l'idea della pandemia. Un pareggio non dovrebbe essere quanto di più strano, anzi.



Champions League con sfida di ritorno tra Midtjylland e Celtic. All'andata si fermarono sull'1-1. Con la nuova regola dei gol segnati in trasferta ogni qualsivoglia pareggio in Danimarca spingerebbe le due contendenti a disputarsi i tempi supplementari in un braccio di ferro che porterebbe fino ai calci di rigore. Daranno tutto quello che possono, la moneta potrebbe fermarsi di taglio. Una X anche qui per fare festa con monete di piccolissimo taglio.





Porto-Roma X (quota 3,50)



Midtjylland-Celtic X (3,40)





L'ambo vale 11,3 volte la posta