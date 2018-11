Juve-Mou è sempre Juve-Mou. Si giochi anche la finale del BurrodiCacao Cup. E qui siamo in Champions League, dopo che la prima l'ha firmata Dybala. E in casa loro. Non credo a rivicincite, credo molto più a riperdite. Il Mou-MU si sta raddrizzando ma non è niente di speciale al contrario della Juve che queste non le sbaglia mai soprattutto allo Stadium.

La Roma scossa e ferita vola fino a Mosca. Vincendo metterebbe la sigla sulla qualificazione e lotterebbe per il primo posto. Ma è scossa e ferita dagli sbalzi d'umore del campionato. E a Roma i moscoviti furono tenuti a zero dalle parate di Robin-Batman Olsen. Qui segnano entrambe, credetemi.

Cosa che potrebbe succedere in casa Plzen, col Real Madrid. Che più in basso di così non potrebbe stare, per adesso. Il Plzen caricherà almeno per portarsi via un risultato interessante. E il gol è interessante.

Chiudo con due risultati che dovrebbero (o potrebbero) essere già attaccati. Il Valencia - pur avendo un momento di forma quasi orrido - in casa sua non può sbagliare come fece in Svizzera, Lione-Hoffenheim sarà sempre partita da pallottoliere.

I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'

Juventus-Manchester United 1 (quota 1,62)

CSKA Mosca-Roma gol (1,70)

Plzen-Real Madrid gol (1,82)

Valencia-Young Boys 1 (1,51)

Lione-Hoffenheim over 2,5 (1,40)

La cinquina vale 10,5 volte la posta escluso bonus