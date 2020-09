. Nientepopodimeno che, ovvero la riedizione dell'ultima finale mondiale vinta dai transalpini. Dire che la Croazia non è quello che era è scoprire l'acqua che non ha colore. Vista l'altra sera prendere mazzate dal Portogallo in tutte le maniere e da tutte le distanze. E non giocava Sua Maestà CR7 che guardava (senza mascherina) dalla tribuna. Sarebbe potuta finire 10-1. E con lui in campo avrebbero dovuto sospenderla.Qui i croati debbono tirare fuori la passione, meglio ancora la cazzimma di chi è stato battuto nella finale per prendersi il Mondo e alzarlo in faccia a tutti.Ilsi liscia le mani perchè l'arrivo dell'Islanda - non malaccio ma sfortunata contro gli inglesi - prelude ad. Quello che mi ha colpito è stata la quota della combo 1/3-5: mi pare altina, da prendersi.riporta in campo CR7, alla testa della nazionale più convincente di questi primi turni. Se i portoghesi si ripetono minimamente, la quota pare un regalo col fiocco. Qui non cercate combo, gol o altro. La Svezia proverà a usare il blindato davanti alla porta, quando si cade si mette il segno.Il 2 del? Non pensiate che non serva fare sforzi per portarlo a casa. Ma a 1,95 si può indossare con gusto, i lussemburghesi arrivano da una vittoria irripetibile sfruttando l'uomo in più. E il Montenegro, se funzianano i pezzi migliori, è ben di più.Francia-Croazia 1/over 2,5 (quota 2,46)Belgio-Islanda 1/multigol 3-5 (quota 1,92)Svezia-Portogallo 2 (1,85)Lussemburgo-Montenegro 2 (1,95)La quaterna vale 17,0 volte la posta