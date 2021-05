che ricorda molto da vicino quella della scorsa domenica (anche se quella era una cinquina con bonus ecc ecc). Tutta in Italia perchè il cartellone offre buone cose. Con panna o senza.A partire daIn questa però ci dovrebbe essere un dislivello di gioco che si palperà già dopo i primi minuti, i primi stanno mettendo in mostra un calcio mundial. E con questo Osimhen per tutta la stagione chissà cosa sarebbe potuto succedere. 1 con contorno di gol, bella quota davvero.Nel senso che qui lo 0-0 dovrebbe stare a venti contro uno. Perchè si segna a raffica, loro due giocano per il "poff" che fa la palla quando si adagia in porta. Oltretutto è riapparso Don Berardi e dopo la sconfitta con l'Inter sono arrivate quattro vittorie in fila. E la Dea? Per esempio è quella che ne ha fatti cinque al Bologna, all'ultima. Gioca un calcio che se in settimana si infilasse tra City e PSG non te ne accorgeresti. Due con over 2,5. E prosit.Di panchina (Pirlo), di bomberaggio (CR7) e questo per parlare soltanto di campo. Poi c'è il resto ma quello lo lascio agli specialisti. A Udine può uscire un segno solo: il 2. In caso contrario non si parlerebbe di crisi ma di maremoto. Altro che Superlega, comincerebbe a palesarsi un dramma teatrale che nessuno è in grado di vivere. Soprattutto dopo nove lunghi lunghissimi scudetti.Il venti ottobre del 2019 è stata l'ultima volta che si giocò in questo stadio. Fu una delle tre partite più brutte che ricordi di aver visto, qualcuno veniva a pungermi con uno spillo per svegliarmi ogni dieci minuti, due tiri la Samp e uno la Roma. Questa volta credo che verrà fuori qualcosa di diverso perchèIn questo modo potrebbe essere più facile del prevedibile per Sir Claudio Ranieri raccogliere i cocci di una squadra che voleva essere regina e ci è andata vicino solo per un tempo.Napoli-Cagliari 1/gol (quota 2,72)Sassuolo-Atalanta 2/over 2,5 (1,83)Udinese-Juventus 2 (1,50)Sampdoria-Roma 1 (2,80)La quaterna vale 20,9 volte la posta