. Tutte le nostre in campo con evidenti chances. L'unica notizia che stona è il focolaio Covid venutosi a sviluppare in casa; la squadra di Antonio Conte non potrà scendere in campo e l'incontro con ilè stato. Così come (ma questo lo sapete già) è stata rinviata alle 19 di oggi Atalanta-Villarreal di Champions League, con la neve caduta ieri su Bergamo non era possibile giocare., con la rimonta targata Osimhen (la gradita nuova è che ha ripreso a muoversi dopo il grave incidente nello scontro con Skriniar e la conseguente operazione al viso).se lo Spartak Mosca battesse il Legia a Varsavia. Con tutto quello che è successo a Spalletti e compagnia nel girone, una partita normale ripagherebbe di tutto.ben sette i giocatori indisponibili. Niente altro da dire, viste le condizioni del "nemico" partita da vincere senza se e senza ma. Con quota prevista (non potrebbe essere altrimenti) in rapido calo.Il ricovero (problemi gastrointestinali) di, il tecnico delimpegnato all'Olimpico in casa, potrebbe vietargli di essere in panchina. In una sfida chesuperando proprio i turchi. Che ancora popolano gli incubi dei laziali, battuti all'andata dalla "papera" di Strakosha, dopo un match che assolutamente non era da perdere. Anche qui, come nel caso del Napoli,In più con la certificata presenza di un giocatore che dovrebbe fare il fuoco e le fiamme dopo la brutta espulsione rimediata per proteste a Marassi:. Quota che è quel che è ma contro la Sampdoria si è rivista una buona Lazio, almeno per tutto il primo tempo.ma deve incastrare la propria vittoria a Sofia, in Bulgaria, contro il CSKA con il pareggio-sconfitta delin Norvegia nell'incrocio con lo Zorya, squadra senza più obiettivi dopo lo 0-4 contro i giallorossi.al limite un parziale/finale, fate voi. Intanto in porta ci sarà Fuzato e non Rui Patricio: finalmente potrà dirci qualcosa di lui.Napoli-Leicester 1 (quota 2,05)Lazio-Galatasaray 1 (1,60)CSKA Sofia-Roma 2/primo tempo (1,80)