Ladi Josènon vuole smettere di volare. Dopo tre vittorie su tre partite in campionato, di cui l'ultima spettacolare e al fotofinish col Sassuolo, e il successo in Conference League, i giallorossiscendono in campo allo Stadio Bentegodi dicontro gli scaligeri del nuovo tecnico Igor, appena subentrato all'ex di lunga data Eusebio Di Francesco, esonerato per gli zero punti raccolti finora ma capace di raggiungere una semifinale di Champions con i capitolini: l'obiettivo è fare percorso netto, mantenendo la vetta della classifica, in una trasferta insidiosa, che l'anno scorso costò due punti sul campo (finì in pareggio) ma tre fuori, a causa della sconfitta per 3-0 attribuita in seguito a un errore nella compilazione delle liste. I gialloblù, sorpresa della passata annata, devono assolutamente centrare un punto dopo un inizio choc.Nei 30 precedenti casalinghi in Serie A contro la Roma, gli scaligeri conducono nelle statistiche con 10 vittorie a fronte di 8 della Lupa, ma in assoluto prevalgono i pareggi, ben 12. I gialloblù non vincono in casa nel torneo da ben 10 partite. I giallorossi comandano la classifica dei contrasti vinti in Serie A, ben il 74%, a fronte del 58% del Verona, che è attualmente undicesimo in questa graduatoria.Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Bessa, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham.​