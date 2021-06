Ma c'èe davanti ai crocevia che sanno di storia bisogna togliersi il cappello, il berretto, l'elmo, insomma qualcosa che conti. Manca soloOvvero l'eroe nazionale scozzese William Wallace. Che però poco potrebbe fare per ricucire il gap che c'è tra le due nazionali. Si gioca a Wembley, cuore pulsante per questi appuntamenti. Un precedente solo in un grande torneo, nell'Europeo 1996. Anche quella a Wembley, anche quella 2-0. Che significa?. Con la Croazia si è conclusa 1-0 col gol di Sterling, ora che si è presa la strada i giovani inglesi e il ricostruito Maguire sapranno fare di meglio. Ma contro la rocciosa Scozia che andrà lì a portare via più penne intatte possibile non vedo goleade. Il 2-0 basta e avanza.Nel girone anglosassone tocca a. Per motivi completamente diversi guarderanno bene dove mettere i piedi. La Croazia non ha centrato la porta una volta che sia una contro gli inglesi, nonostante Modric sia apparso il Pallone d'Oro che è stato. Dopo una sconfitta non può arrivarne un'altra, pena il biglietto di ritorno al 90%. I cechi invece hanno spiumettato la Scozia in casa e potrebbero instradarla sul pareggio, cosa che metterebbe in difficoltà gli avversari e isserebbe in paradiso sè stessi. Si gioca ad Hampden Park dove si sono già presi i tre punti. Pochi gol pochi tiri poco spettacolo tranne quello che offre uno stadio dove è sempre bellissimo andare. La Scozia è la Scozia, ragazzi.a San Pietroburgo. E sono nazionali di grande affidamento, basta guardare i ruolini di marcia più recenti, per trovare sconfitte bisogna andare a Francia-Svezia e a Repubblica Ceca-Slovacchia, entrambe di Nations League. Nell'occasione ci si giocherà molto di più. Alla prima hanno fatto il bottino che volevano gli scandinavi, con Olsen sugli scudi a prendere due palloni avvelenati da tre metri. La Slovacchia ha messo il mazzo di carte in mano a Lewandowski e lo ha mandato a riflettere grazie a Skriniar ed all'autogol (sfortunato) di Szczesny. Non prevedo volate da centometristi, piuttosto valzer viennesi che conducano verso un non improbabile pareggio. O comunque verso un under 2,5 che mi pare il massimo.Inghilterra-Scozia risultato esatto 2-0 (quota 6,00)Croazia-Repubblica Ceca under 2,5 (1,66)Svezia-Slovacchia under 2,5 (1,61)