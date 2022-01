Una giornata diversa dalle altre.guardandocele alla tv. Ma andiamo su tutto il resto. Per esempio, sul debutto del nuovo allenatore del, arrivato dall'orizzonte. Ho visto più volte in campodi Cioffi e mi sono fatto un'idea molto positiva, anche quando i suoi bianconeri sono usciti sconfitti. Gioca a calcio e sa come metterti in difficoltà, sempre e comunque. Non so cosa si debba inventare l'uomo nuovo rossoblù per essere lui a mettere in difficoltà il rivale. Per il momento e fino a nuovo ordine, vado sul 2 fisso. Senza farmi spaventare dalle grandi ansie rossoblù. La quota è quel che è, chi la trova bassa la tiri via.Ora tracimo su. Base di tutte le basi mondiali della giornata odierna non può che essere il gol/over 2,5 di, che sono quarto e secondo attacco della Bundesliga. Cosi' come in classifica. In settimana si sono "allenate" in Coppa di Germania, venendo eliminate. Facendo capire che questa contava molto molto molto di più.Viaggio in Premier League con i due Manchester, i rossi in casa e gli uomini del Pep in trasferta. Molto intensa dovrebbe risultare la prima,Con Ronaldo che è a due punti di distanza dagli avversari e dalla zona Champions. Nonostante questo, non si faranno prigionieri nè conti in tasca. Gol/over 2,5, i segni 1X2 sono estremamente più difficili. A Sche da dodici gare (dal Crystal Palace in poi) non fa altro che mettere al pizzo i tre punti del giorno. Al Southampton sarà stretta la mano all'inizio e poi... Già sapete tutto, io mi prendo l'handicap.La quota che mi ha colpito in positivo è in Spagna. Unche è stato tritato come il prezzemolo in SuperCoppa e in Coppa del Re vuole rialzarsi in tutti i modi nel suo Wanda Metropolitano. Ma ecco il Valencia: non sembra proprio la squadra che verrà a farsi una giratina a Madrid. La quota del gol mi inebria, mi convince. E spinge la cinquina in alto che più in alto non si può. Oggi cippini esotici ma non per questo meno validi.Genoa-Udinese 2 (quota 2,11)Hoffenheim-Borussia Dortmund gol/over 2,5 (1,58)Manchester United-West Ham gol/over 2,5 (1,85)Southampton-Manchester City 2/handicap (1,70)Atletico Madrid-Valencia gol (2,05)La cinquina vale 21,4 volte la posta escluso il bonus