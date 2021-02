Grandissime chances. Da non sprecareIl perchè è presto detto. In una stagione del genere, dove non si ha nemmeno il tempo di fare un allenamento come si deve perchè si è sempre in campo, quando ti capita di aver speso più del normale dal punto di vista fisico oppure nervoso (o entrambi, ancora peggio) speri che la partita dopo sia fattibile. Se invece ti capitano - da calendario - il derby con l'Inter e la trasferta a Bergamo allora non sei stato fortunato. L'Inter e l'Atalanta debbono convincersi di avere una grande opportunità: Conte per disperdere la compagnia e allungare al comando, Gasperini (che ha già battuto Gattuso in Coppa Italia pochi giorni fa) di rifarsi sotto in classifica, prima della serata di gala contro il Real Madrid. Le quote oltretutto non sono male, sarebbe quasi da giocarsi l'ambo e stare a vedere. Perchè il post Europa League si farà sentire.Di colori e di gol. Il Benevento l'avrà preparata al meglio e trova un avversario che deve inventarsi come e con chi difendersi, dopo il blitz in Portogallo. Organico più che emaciato là dietro, Fonseca deve decidere uomini e persino modulo. Partendo così, attaccherà più del solito per metterla sul piano dei gol da segnare piuttosto di quelli da non subire? Gol/over 2,5. Diluvieranno occasioni, da una parte e dall'altra.Il guardiolismo è torrnato di moda e il City è diventato quello che era il Liverpool di Klopp. Gioca con la pantofole, fa poco rumore, si porta via i tre punti. Ovunque gli capiti di farlo. Trova un Arsenal che sente il partitone e ci arriva dopo un bel successo in PL e il pareggio romano con il Benfica. Ma tutto ciò potrebbe dire pochissimo. Questo City dovrebbero chiamarlo come gli uragani. Passa e ti rimane solo da cercare i poveri resti. A dicembre in Coppa di Lega finì 1-4. Per avere l'idea.