Oggi si va zigzagando. Non perchè ieri si è persa una giocata dalla quota molto alta, quello succede. Ma perchè sono in ballo partite di difficoltà medio-alta, il cippino sembra perfetto, nulla di più.Antonio Conte con un Tottenham che sembra la nostra giocata riceve in casa l'Everton, che sopravvive per il momento un soffio fuori dalla zona-retrocessione della Premier. La squadra del tecnico italiano non ha mai preso il volo nemmeno dopo la straordinaria vittoria nel salotto di Guardiola e ha continuato a dare il peggio di sè, uscendo anche dalla FA Cup per mano del piccolo Middlesbrough. E sollecitando strane dichiarazioni di resa che da uno come lui non si erano praticamente mai sentite. Lampard invece non ha dato sterzate all'Everton e il cammino continua tra una prece e l'altra. Il gol può starci ma questo è uno scontro dove è impossibile escludere qualsiasi cosa.Il Bilbao e il Levante invece sono il contrario: anche se cinque successi nel periodo avevano fatto pensare meglio dei baschi che hanno visto sfuggire la finale della Coppa del Re per mano del Valencia. Il Levante si era adagiato sul fondo della Liga ormai derelitto e consapevole del suo destino. Invece il colpo di coda l'ha saputo dare e le vittorie arrivate possono/debbono far pensare che lotterà punto a punto su ogni campo. Anche qui il gol potrebbe essere la quota.Il derby turco tra Besiktas e Basaksehir non può che andare verso la stessa direzione. Basti vedere come si sono concluse le più recenti apparizioni nello stesso match di oggi: sono quattro 3-2, tre a favore dei padroni di casa odierni e uno per gli altri. La quota dell'1,70 ci porta avanti. Fino alla sfida di Serie C che ci guarderemo in tv, tra l'Entella e la Carrarese. Dove la differenza, almeno nel mio pronostico, la fa il fatto che entrambe siano squadre migliori quando si presentano davanti ai propri tifosi.