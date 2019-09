Va detto subito. Sarri ha letto che il Bayer Leverkusen sta incantando. Bah... Le due recenti vittorie sono state ottenute contro squadre di basso profilo come Union Berlino e Augsburg. E il suo debutto in Champions League contro la Lokomotiv Mosca fece piangere. Squadra e tifosi.



Proprio di Champions parliamo e di questo martedì sfavillante. Lo è perchè può portare la prima vittoria del girone in casa Juventus, dopo l'eccellente e sfortunato pareggio al Wanda Metropolitano. Lo è perchè filma il bellissimo debutto europeo dell'Atalanta al Meazza di San Siro, contro quelle volpi dello Shakhtar, squadra conosciutissima da noi per il suo rapporto diretto (vincente con il giallorosso Fonseca).



Tornando alla Juve, evitare un passo falso qui vorrebbe dire allungare e issarsi al comando a meno che i russi non replichino il botto a Mosca contro Simeone senior (cosa che ritengo moooolto dura). Tornando all'Atalanta, che giocherà alle 19, lo 0-4 preso e portato via a Zagabria rende tutto più difficile. Ma questa contro gli ucraini sarà la svolta. Perchè si può ancora guardare al secondo posto dietro al City ma non si deve più sbagliare una freccetta che sia una. I gol comunque la faranno da padrone, con la Dea in campo non ne mancano mai.



L'altro palcoscenico di gala è senza dubbio Tottenham-Bayern Monaco. Dove ho una mia idea. Ho visto tutti i 90 e passa minuti di Premier League dei londinesi contro il Southampton: la stupida coppia di errori che ha fatto cacciare Aurier dall'arbitro, il roboante errore di Lloris (gol così se ne prende uno nella vita), la ripresa giocata nella propria metà campo provando a respingere gli Unni. Partita faticosissima, vittoria faticosissima perchè in dieci, un'ora dolorosa. Se non hanno recuperato tutte le forze, cosa più che possibile, il Bayern Monaco se li mangerà coltello e forchetta. Mettendoci un goccio di salsina sopra.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Juventus-Leverkusen 1 (quota 1,50)



Atalanta-Shakhtar over 2,5 (1,72)



Tottenham-Bayern Monaco 2 (2,30)



Il terno vale 5,93 volte la posta