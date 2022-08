Oggi se proprio dovessi andare su una singola non avrei troppi dubbi e sceglierei la vittoria del Psv Eindhoven, oltretutto a una quota decisamente più alta della pari. Da battere c'è il Monaco nel match pià importante e interessante della serata europea. Si gioca per passare l'eliminatoria di Champions League, in pista ci sono olandesi e francesi, capite da soli senza che nessuno ve lo suggerisca che in campo ci sarà adrenalina. Ma il Psv che ha distrutto l'Ajax in Supercoppa mi colpì molto quella sera. Alla base però resta il risultato materializzatosi in Francia, ovvero l'1-1. Ciò significa che per evitare i supplementari si dovrà mettere la testa davanti a quella dei rivali, sulla linea del traguardo. E con Van Nistelrooy in panca, nome storico del calcio orange, si può decisamente fare.



Questa la mia singola, a chi piace giocarne una. Ma mi ha colpito molto una quota, riferita proprio a una gara che potrebbe andare ai supplementari. Sto parlando di Conference League, dove gli austriaci del Wolfsberger (qualche tempo fa incrociati dalla Roma) sono attesi dallo Gzira nell'isola di Malta. All'andata finì 0-0 e fu una sorpresa, anche perchè i maltesi non ne hanno ancora mai vinta una (nei 90') in Europa. Il loro torneo deve ancora partire mentre il Wolfsberger ne ha presi 5 (a 1) dal Lask Linz. E' una partitina, si è capito. Ma chi volesse decidere di andare con un ambo e fare il coraggioso...







Psv Eindhoven-Monaco 1 (quota 2,30)



Gzira-Wolfsberger X (4,25)





Ambo da 9,77 volte la posta