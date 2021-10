Serie C di ottimo livello stasera in tv con il grande Mario Somma che continua a portarci fortuna e a timbrare i pareggi che noi proponiamo qui. Partita che peraltro è davvero da 1X2 chiaro e fresco, con due squadre forti che lotteranno per le posizioni di promozione fino alla conclusione. Padova (Ceravolo nella foto dal profilo Instagram) secondo tre punti avanti al Feralpisalò, attualmente quarto e con lo stesso numero di gol subiti, dieci. La Feralpi addirittura imbattuta nelle ultime cinque, nelle quali sono arrivate quattro vittorie e una X (al contrario del Padova che una l'ha persa). E quella X è giunta proprio in casa, con la Pro Sesto (1-1).



Ben più alta la quota del pareggio che è una bella ideuzza in Ligue 2. Campionato dove spesso non vince nè l'una nè l'altra. Auxerre e Bastia sono tra le squadre che ne hanno collezionati di più, cinque per entrambe. Certo, la posizione in classifica è decisamente diversa: l'Auxerre è quinto in zona play-off, il Bastia penultimo ma con quattro punti nelle ultime tre. Negli scontri diretti pareggiano poco, questo sì. Per trovarne uno a Bastia risalgo al 2004 mentre ad Auxerre si deve andare fino al '96!. Ma il ruolino recente dei padroni di casa mi fornisce un indizio: nelle più recenti tre pareggi e all'ultima la stangata subita a Tolosa per 0-6. Un punto in questi casi può ridarti ossigeno. E farti riprendere il cammino.





Feralpisalò-Padova X (quota 3,00)



Auxerre-Bastia X (3,40)







L'ambo vale 10,2 volte la posta