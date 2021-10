, che approfittando degli inciampi di Napoli, Inter e Juventus,La strada resta certamente lunghissima e piena di ostacoli, ma l'essere riusciti soprattutto a guadagnare un discreto vantaggio su alcune delle più dirette concorrenti - al termine di un week-end caratterizzato ancora dall'emergenza infortuni e dalle fatiche di Bologna - è la notizia migliore che Stefano Pioli potesse raccogliere.- Il tempo per godersi il primato in coabitazione col Napoli è però pochissimo, perchéIl pessimo primo tempo col Verona, la deludente prestazione di Oporto in Champions e la pessima gestione del doppio vantaggio (e dell'uomo in più) contro il Bologna denotanodella squadra di Pioli. Un fatto quasi fisiologico, considerando le tantissime defezioni, ma che invita Ibrahimovic e compagni a tenere altissima la guardia., col match casalingo col Torino a cui farà seguito la trasferta all'Olimpico contro la Roma, la gara da dentro o fuori a San Siro col Porto e infine l'attesissimo derby contro l'Inter.- Appuntamenti delicatissimi che andranno a ridisegnare e definire ulteriormente questa prima parte di stagione per ile, in attesa di quella di Brahim Diaz,, ancora alle prese coi postumi della distorsione alla caviglia subita in Portogallo e che potrebbe decidere di non forzare per tornare a totale disposizione per la Roma. Serve il maggior numero di giocatori possibili per ritrovare la migliore versione della squadra rossonera, che si gode per il momento un week-end quasi da sogno. L'aggancio al Napoli e la nuova accelerazione su Inter e Juve: nell'emergenza e nella sofferenza, Pioli ha un motivo per sorridere.