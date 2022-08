Tante squadre hanno giocato un'ottima gara di Coppa Italia contro un avversario di caratura migliore. Ma, secondo me, nessuna come, che hanno sminuzzato Salernitana e Verona in più davanti al loro pubblico. Ho visto quei match e mi sono lucidato le pupille, se Parma e Bari saranno quelle lotteranno - e giustamente - per la promozione. Bello che siano loro due, nelle mani di Pecchia e Mignani, a stappare il torneo di Serie B. Si vedrà bel calcio perchè sanno farlo. Non parteciperà Buffon ma state certi che Chichizola ha imparato il possibile dal nostro Grande. Come finisce?. Anche se i ducali correranno di sicuro per vincere, ben sapendo però che di fronte c'è qualcuno che ha saputo fare i bozzi a una cugina di Serie A.Si inizia anche nella Liga con una delle forti, il, attesa a Pamplona dall', ovvio che non potremo avere tutto e subito da chi mette in campo valori superiori ma... In più il tecnico fi casa non ha mai avuto l'occasione, in nove casi, di piegare l'avversario di stasera, soltanto tre pareggi e nulla più.sempre sospeso tra doppiette e triplette. Ilha ben cominciato spupazzando 4-0 l'Augsburg e, visto che ha strizzato in casa i gialloneri le ultime cinque volte, può prepararci a un'altra marachellona. Il Borussia deve crescere ma il gol, nonostante i quotisti non ti regalino granché, è la pista da seguire.Parma-Bari X (quota 3,40)Osasuna-Siviglia 2 (2,45)Friburgo-Borussia Dortmund gol (1,45)