Supercoppa Europea. Faccio infinita difficoltà a immaginare un risultato diverso dalla vittoria dei blancos di Carletto Ancelotti. Infinita. L'Eintracht Francoforte oltretutto è la squadra che si è disfatta di Kostic mandandolo a casa Allegri, preferendo il denaro al talento. Che non è sempre la cosa peggiore ma in questo caso sembra dilatare e non di poco una differenza già enorme.



Un altro trofeo per Carletto nostro? Obiettivamente sì. I tedeschi proveranno ad erigere l'argine ma non sarà semplice. Avranno di fronte la squadra che ha scavalcato tutti quegli altissimi ostacoli per arrivare ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Stasera che deve succedere perché si vedano "cose che noi umani..."?



Partendo da quello una quota che si può provare è la combo 1/over 3,5, mettendoci dentro anche il possibile gol della bandiera degli sconfitti. A 3,20 è un tentativo. Arbitrerà l'inglese Oliver all'Helsinki Stadium.



Un ambo? Sempre sulla strada delle reti segnate e subite. Nel pomeriggio gara di ritorno di Conference League tra Guimaraes e Hajduk Spalato, che all'andata vinsero abbastanza nettamente per 3-1. I portoghesi non sono però eliminati in partenza, i rivali non credo che si limitino a fare il torello. L'over che scavalca la pari non è malaccio per niente.





Real Madrid-Francoforte 1/over 3,5 (quota 3,20)



Guimaraes-Hajduk Spalato over (2,04)





Ambo da 6,52 volte la posta